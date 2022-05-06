Маски и Ashyq могут вернуть в Казахстане в день референдума

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На заседании центральной комиссии референдума санврач страны сообщила, что ко дню референдума в Казахстане она примет отдельное постановление по санправилам на этом мероприятии – при ухудшении эпидситуации в день голосования вернут маски и приложение Ashyq, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила государственный санврач и вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова, меры профилактики коронавирусной инфекции в день проведения референдума будут отражены в отдельном постановлении госсанврача и будут зависеть от санэпидситуации в каждом регионе.

В случае ухудшения ситуации будут возвращены маски и вход по Ashyq.

"Если будет осложнение эпидситуации, будут вводиться дополнительные меры – это допуск членов территориальных комиссий референдума на избирательные участки при наличии документального подтверждения о вакцинации.

Дополнительные меры, которые будут применяться при осложнении эпидситуации, – это использование приложения Ashyq при входе на участки, также соблюдение масочного режима, использование средств для дезинфекции, соблюдение соцдистанции", - сообщила санврач.

Напомним, что сегодня в центральной избирательной комиссии огласили план проведения референдума в Казахстане. Сам референдум по внесению дополнений и изменений в Конституцию пройдет 5 июня.

Сегодня также был опубликован проект закона об изменениях и дополнениях в Конституцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968339-maski-i-ashyq-mogut-vernut-v-kazahstane-v-den-referenduma/