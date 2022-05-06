Какой будет погода в Казахстане на майские праздники

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Опубликован прогноз погоды на ближайшие праздничные выходные – с 7 по 9 мая. Насладиться поездками на природу смогут только жители южных регионов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как рассказали в метеослужбе, в указанный период теплый циклон из районов Ирана начнет смещаться на южную половину Казахстана, с каждым днем все больше повышая температуру воздуха.

Но северные регионы страны будут находиться под властью холодного антициклона. Двигаясь по территории страны довольно быстро, антициклон вызовет краткосрочное, но ощутимое похолодание – в этих областях ночью столбики термометров вновь опустятся ниже нуля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968318-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-na-mayskie-prazdniki/