Генпрокуратура предупредила казахстанцев о наказании за разжигание розни

Иллюстративное фото: pexels.com

На официальном сайте Генеральной прокуратуры Казахстана сообщили о появляющихся в соцсетях публикациях с признаками разжигания социальной и национальной розни и объяснили, какое наказание может последовать за совершение экстремистских преступлений.

"В социальных сетях отмечаются факты размещения публикаций с признаками разжигания социальной и национальной розни. Их авторы умышленно оскорбляют в них национальные чувства граждан либо этнической группы в целом (нации, народа).

Допускают прямые призывы к физическому насилию над лицами другой национальности или социальной группы, в том числе по признаку их отношения к языку", – отметили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что зачастую авторы таких материалов после установления правоохранительными органами их личностей раскаиваются в своих действиях и приносят публичные извинения. Однако это не освобождает их от ответственности.

"Их высказывания и призывы, в том числе совершенные с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, запрещены Конституцией и влекут уголовную ответственность по статье 174 Уголовного кодекса от 2 до 7 лет лишения свободы, а в случае причинения тяжких последствий – от 12 до 20 лет лишения свободы", – предупредили в Генпрокуратуре.

Данное правонарушение относится к числу экстремистских преступлений (статья 3 УК РК).

"Такие лица не могут быть освобождены от уголовной ответственности и наказания в связи с деятельным раскаянием (статья 65 УК РК), примирением с потерпевшим (статья 68 УК РК), с истечением срока давности совершенного преступления (статья 71 УК РК) или обвинительного приговора (статья 77 УК РК), по акту амнистии (статья 78 УК РК).

К ним не применяются условное осуждение (статья 63 УК РК), условно-досрочное освобождение (статья 72 УК РК), замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (статья 73 УК РК) либо отсрочка отбывания наказания (статьи 74, 76 УК РК)", – добавили представители Генпрокуратуры.

Как подчеркнули в ведомстве, осужденные за экстремистские преступления включаются в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Отмечается, что на период включения их в перечень они ограничиваются в распоряжении своими финансами и имуществом, осуществлении определенных банковских операций, получении услуг нотариусов и страховых компаний (Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").

"Всего с 2019 года по настоящее время судами по фактам разжигания национальной розни осуждено 21 лицо.

К примеру, в городе Алматы 19 августа 2021 года к 7 годам лишения свободы по части 2 статьи 174 УК осужден гражданин Т. за пропаганду в социальной сети Facebook неполноценности граждан по признаку их национальной принадлежности", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, по данным Генеральной прокуратуры РК, за аналогичное деяние еще один житель Алматы, гражданин Б., 23 октября 2019 года был осужден к 5 годам лишения свободы.

Представители ведомства сообщили, что он распространил в мессенджере WhatsApp и на хостинге YouТube материалы с оскорбительными высказываниями в адрес представителей одной из этнических диаспор.

"Призываем граждан и средства массовой информации воздерживаться от необдуманных публичных высказываний, публикаций и не допускать распространения подобных противоправных материалов, соблюдать и сохранять межнациональное согласие в обществе", – подчеркнули в пресс-службе Генпрокуратуры Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968212-genprokuratura-predupredila-kazahstantsev-o-nakazanii-za-razzhiganie-rozni/