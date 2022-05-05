21-летний парень вышел из дома отца и пропал в ВКО

Анатолий Петрусенко. Фото: instagram.com/volontery_uka_lider.kz

Пять дней назад в Восточно-Казахстанской области пропал 21-летний Анатолий Петрусенко. Парень вышел из дома своего отца и с тех пор не выходит на связь с родственниками. Стражи порядка проводят оперативно-розыскные мероприятия, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 2 мая на канал "102" Иртышского отдела полиции УП Усть-Каменогорска обратилась женщина с просьбой оказать содействие в розыске ее сына Анатолия Петрусенко 2000 года рождения.

Она пояснила, что молодой человек 30 апреля около 23.00 часов вышел из дома своего отца, проживающего в садоводческом обществе "Спутник" в селе Каменный карьер Глубоковского района, и с тех пор о нем ничего неизвестно.

"Данный факт был зарегистрирован в установленном порядке, сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения без вести пропавшего", - сообщили в ДП Восточно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968192-21-letniy-paren-vyshel-iz-doma-ottsa-i-propal-v-vko/