Казахстанцев напугали старым фейком про банду педофилов

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В казахстанских мессенджерах вновь распространилась информация о некой банде педофилов, которые разъезжают по городам и заманивают детей. Фактчекеры предупредили о том, что данная рассылка – фейк.

В пересылаемом сообщении говорится о том, что злоумышленники якобы ездят из города в город и заманивают детей просьбами помочь найти сбежавшего щенка или котенка, сообщает StopFake.kz.

Отмечается, что это сообщение могло распространиться в Сети еще в 2012 году.

"По некоторым данным, его автор – психически нездоровый человек, которого чрезмерно встревожили криминальные сводки", – пишут фактчекеры.

Специалисты рассказали, что подобные сообщения появлялись как в Казахстане, так и в России.

В 2016 году слухи о такой же банде уже опровергали в Алматы, а в 2018 году в МВД РК подтвердили, что предупреждение о педофилах фейковое. Кроме того, осенью 2018 года появлялась вымышленная ориентировка на преступников.

В 2021 году рассылкой с призывами беречь детей от банды злоумышленников пугали в Тверской области России и в Восточном Казахстане, а в начале 2022 года информация о якобы группе педофилов появлялась в Череповце.

Таким образом, фактчекеры пришли к выводу о том, что данная рассылка является старым фейком.

Объявление о якобы банде педофилов. Фото: stopfake.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968161-kazahstantsev-napugali-starym-feykom-pro-bandu-pedofilov/