Жару до 34 градусов пообещали к концу мая в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

О том, какую погоду ожидать жителям Алматы в мае, рассказали специалисты РГП "Казгидромет". По данным синоптиков, среднемесячная температура в городе будет выше нормы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Синоптики дали консультативный прогноз на месяц.

Отмечается, что в мае средняя температура составляет 16,6 градусов тепла, однако в этом году в Алматы прогнозируют - 17,5 градусов со знаком "плюс".

В первой половине первой декады ожидается колебание температуры воздуха ночью от +10 +15 до +5 +10 градусов, днем от +27 +32 до +20 +25 градусов. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до +5 +10, днем до +15 +20 градусов, обещают синоптики.

В начале второй декады в городе ожидается понижение температуры воздуха ночью до 0,+5, на поверхности почвы заморозки до 3 градусов, днем до +10 +15 градусов.

Температура будет колебаться в середине месяца.

В середине декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до +8 +13, днем до +20 +25 градусов. Затем - понижение температуры воздуха ночью до +3 +8, днем - до +15 +20 градусов. В конце декады предполагается постепенное повышение температуры воздуха.

Значительное повышение температуры воздуха ночью до +15+20, днем от +29+34 градусов ожидается в третьей декаде мая.

Согласно прогнозу, количество осадков за месяц ожидается больше нормы. Дождь, гроза и ветер 15-20 метров в секунду ожидаются часто в течение мая. Туман вероятен в середине и в конце второй декады.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968151-zharu-do-34-gradusov-poobeschali-k-kontsu-maya-v-almaty/