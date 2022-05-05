Алматинцев возмутило видео с подростками, катающимися по памятникам на скейтбордах

Подростки. Кадр из видео: facebook.com/Andrey007

Житель города Алматы пожаловался в соцсетях на подростков, которые катались на скейтбордах прямо на памятниках в одном из городских парков. Он попросил полицию усилить контроль за подобными объектами, передает корреспондент NUR.KZ.

Пост с видеороликами был опубликован на пользователя Андрея Андреева в Facebook.

В кадре можно заметить группы подростков в нескольких местах, которые катаются на скейтбордах и отдыхают на памятниках.

Увиденное вызвало возмущение горожан в комментариях.

"Родители должны воспитывать детей. И объяснять что можно и что нельзя"; "Настоящий вандализм! Никакой культуры у подростков. Где их родители вообще?"; "Какой своевременный пост! Поддерживаю полностью. Нужна помощь общественности!" – написали пользователи.

Автор поста обратился к полиции с просьбой организовать патрулирование таких объектов, чтобы не допустить возможных травм, которые могут получить подростки, катаясь в непредусмотренных для этого местах.

Публикацию прокомментировал начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

"Доброе утро. Дал соответствующие поручения руководству местной полицейской службы, в том числе ювенальной полиции. Будут проведены точечные рейды. Благодарю за сигнал!" – написал главный полицейский города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968127-almatintsev-vozmutilo-video-s-podrostkami-katayuschimisya-po-pamyatnikam-na-skeytbordah/