Казахстанцы смогут выбирать фото для удостоверения личности и паспорта

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Власти решили предоставить гражданам самим право выбрать фото для своих документов. Об этом сообщил на брифинге в СЦК председатель правления НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин, передает корреспондент NUR.KZ.

Абдильдин сообщил, что к этому часу услуги документирования являются "узким горлышком" в ЦОНах.

"К нам поступают жалобы от граждан по качеству фотографий, которые снимаются для удостоверения личности и паспортов. Поэтому мы совместно с МВД работаем над внедрением терминалов самообслуживания.

Они оснащены биометрической системой и понятным интерфейсом. Клиенты могут самостоятельно прийти, сфотографироваться, выбрать наилучший вариант фотографии и отправить заявку сотрудникам миграции", - пояснил спикер.

Абдильдин дополнил, что сейчас решается вопрос о подписании совместного приказа. Кроме того, в ближайшее время планируется запустить такие терминалы в Нур-Султане.

Отметим, что за прошлый год новые удостоверения личности и паспорта через ЦОНы получили более 2,4 млн казахстанцев. Услуга частично автоматизирована. Ее предоставляют сотрудники миграционной полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968120-kazahstantsy-smogut-vybirat-foto-dlya-udostovereniya-lichnosti-i-pasporta/