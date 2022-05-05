"Не хотел уступать": жестокую драку водителей сняли на видео в Алматы

Кадр из видео: Telegram-канал Kris_p_almaty | Kazpress.kz

В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена жестокая драка между водителями двух авто. В Департаменте полиции Алматы прокомментировали кадры, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовал Telegram-канал Kris_p_almaty | Kazpress.kz.

Как рассказал автор ролика, инцидент произошел во дворе одной из алматинских школ.

"Водитель не хотел уступать и, вроде как, выехал на встречку. Подробности уточняются", – говорится в подписи к посту.

На публикацию обратили внимание стражи порядка. Как сообщил замглавы Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в своем Instagram-аккаунте, конфликт произошел 3 мая в Бостандыкском районе южной столицы.

"Участники конфликта установлены. Это гражданин И., 1982 года рождения, и гражданин Ж., 1983 года рождения.

Сотрудникам ОП при УП Бостандыкского района поручено обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для дачи правовой оценки действиям правонарушителя.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы", – написал Абдрахманов.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968090-ne-hotel-ustupat-zhestokuyu-draku-voditeley-snyali-na-video-v-almaty/