Женщину выдворили из Казахстана за тройное гражданство

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Суд выдворил из страны женщину, задержанную на казахстанско-российской границе с паспортами трех стран – Казахстана, России и Канады, сообщается на официальном сайте Павлодарского областного суда.

Как рассказали в суде, в конце апреля при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска "Урлитюбе" таможенники выявили у одной из женщин тройное гражданство.

Как оказалось, в 2017 году казахстанка получила гражданство Канады, а в 2022 – российский паспорт.

Согласно статье 21 Закона "О гражданстве Республики Казахстан", гражданство Казахстана утрачивается, если лицо приобрело гражданство другого государства. Кроме того, лицо, принявшее гражданство другого государства, обязано в течение 30 дней сообщить об этом в госорганы Казахстана и сдать казахстанский паспорт или удостоверение личности.

На судебном заседании женщина полностью признала вину и объяснила, что паспорт Республики Казахстан не сдала из-за незнания закона. Поскольку в Казахстане у нее родных нет, она просила выдворить ее за пределы страны.

"Постановлением суда М. признана виновной по части 2 статьи 496 КоАП и подвергнута административному взысканию в виде административного выдворения за пределы РК", - сообщили в суде.

Постановление вступило в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968073-zhenschinu-vydvorili-iz-kazahstana-za-troynoe-grazhdanstvo/