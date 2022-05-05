"Не ударила, а потрогала": Управление образования Мангистау о пощечине первокласснице

Кадр из видео: lada.kz

В Управлении образования Мангистауской области прокомментировали скандальные кадры, снятые в одной из школ района - на кадрах видно, как учитель дает пощечину первокласснице.

Ранее инцидент комментировала директор школы, в которой и было записано видео. По словам директора, учитель не ударила девочку, а "придержала, чтобы та не упала".

Такого же мнения о произошедшем придерживаются и в управлении образования региона. С руководителем отдела педагогических кадров управления образования Мангистауской области поговорили корреспонденты телеканала "Астана".

"Видела удар. Я бы не сказала, что это удар, но увидела, что учительница руками потрогала ребенка, имеется в виду ученика. Я бы не сказала, что она (директор школы - прим. ред.) выгораживает учителя. Надо посмотреть материалы, посмотреть объяснительную учительницы. Как вы сами знаете, директор школы сделала строгий выговор учительнице", - заявила Бактыгуль Умирбекова.

Мама девочки давать комментарии на камеру отказалась. Но в телефонном разговоре женщина подтвердила, что намерена добиться для учителя лишения права заниматься педагогической деятельностью.

Педагог, к слову, отрицает факт пощечины. Тем не менее через несколько дней после инцидента она решила уволиться.

Отмечается также, что после ажиотажа в СМИ и соцсетях директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968068-ne-udarila-a-potrogala-upravlenie-obrazovaniya-mangistau-o-poschechine-pervoklassnitse/