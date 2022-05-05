Гроза и шквальный ветер ожидаются в трех крупнейших городах Казахстана

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В четверг, 5 мая, во всех трех мегаполисах Казахстана ожидаются дождь, гроза и усиление ветра. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане сегодня ожидаются дождь и гроза, температура воздуха составит 18-20 градусов выше нуля. Синоптики предупреждают об усилении ветра до 9-14 метров в секунду.

В Алматы также сегодня будет дождливо, синоптики обещают в южной столице грозу с порывами ветра до 15-20 м/с. Столбики термометров здесь покажут +19 +21 градус.

Гроза ожидается и в третьем мегаполисе страны. Температура воздуха в Шымкенте сегодня, 5 мая, составит 26-28 градусов выше нуля, скорость ветра - 8-13 м/с, но при грозе ожидаются порывы до 15-20 м/с. В связи с непогодой в городе объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, жителей еще семи регионов предупредили о штормах:

на юге, западе и в центре Мангистауской области ожидается гроза, а на севере и востоке области - пыльная буря. Грозу обещают синоптики и в Актау ;

ожидается гроза, а на севере и востоке области - пыльная буря. Грозу обещают синоптики и в ; в Актюбинской области и в Актобе ожидается туман;

и в ожидается туман; в горных и предгорных районах Туркестанской области, а также в Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областях ожидаются гроза, шквальный ветер порывами до 15-20 м/с;

а также в и ожидаются гроза, шквальный ветер порывами до 15-20 м/с; жителей ЗКО и Уральска предупреждают о шквальном ветре, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968066-groza-i-shkvalnyy-veter-ozhidayutsya-v-treh-krupneyshih-gorodah-kazahstana/