"Возможность близка к нулю": МОН о мошенниках, предлагающих "помочь" сдать ЕНТ

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На брифинге в СЦК глава департамента МОН предостерег абитуриентов и родителей от мошенников, предлагающих свои "услуги" для сдачи ЕНТ на высокие баллы. Он заявил, что возможности таких "помощников" близки к нулю, передает корреспондент NUR.KZ.

"Хотели попросить наших абитуриентов и родителей быть осторожными: именно в этот период мошенники пытаются предлагать свои псевдоуслуги и говорят, что они помогут сдать ЕНТ на высокие баллы.

Уверяю вас, сейчас эта возможность близка к нулю. Меры, которые мы применяем на ЕНТ, не дают возможности для фальсификации", - заявил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Адлет Тойбаев.

Он добавил, что сейчас для проверки на ЕНТ используется система Face ID – распознавание лица, поэтому на тестах теперь могут выявлять подставных лиц.

"Сейчас выявляем подставные лица. Раньше мы не могли этого делать, потому что не было Face ID, а сейчас есть. У нас трехфазовая идентификация личности: идентификация во время ЕНТ, когда ребенок сидит за камерой, и есть постмониторинг видеозаписей с ЕНТ.

Пожалуйста, не поддавайтесь на уговоры мошенников и соблюдайте академическую честность", - призвал спикер.

Напомним, что сегодня в МОН рассказали о правилах сдачи ЕНТ в 2022 году при наличии двух попыток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968011-vozmozhnost-blizka-k-nulyu-mon-o-moshennikah-predlagayuschih-pomoch-sdat-ent/