ЕНТ 2022 в Казахстане: названы правила сдачи теста при двух попытках

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На брифинге в СЦК сообщили о правилах проведения ЕНТ 2022 в Казахстане, которое пройдет с 16 мая по 5 июля. В этом году у абитуриентов две попытки сдачи теста, в МОН назвали правила проведения такого тестирования, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев, прием заявлений на ЕНТ начался 28 апреля и продлится до 14 мая. Зарегистрироваться можно на сайте Национального центра тестирования.

ЕНТ пройдет с 16 мая по 5 июля.

Количество предметов остается без изменений – их пять. Из них три обязательных предмета – по 15 вопросов по истории Казахстана, математике и грамотности чтения, а также два профильных предмета по выбору – в них по 35 вопросов.

Максимальное количество баллов – 140.

– 140. Общее количество времени на сдачу теста также не изменилось – это 4 часа или 240 минут.

Новшества ЕНТ 2022 года

Главное изменение в ЕНТ 2022 года – поступающие получают две попытки сдать ЕНТ для участия в конкурсе на грант.

При этом изменение профильных предметов запрещено – в обе попытки нужно сдавать одни и те же профильные предметы.

Если во время первой попытки сдающий ЕНТ нарушит правила, то вторая попытка уже не предоставляется.

Если поступающий успешно сдал ЕНТ при первой попытке, но нарушил правила сдачи во второй раз, результаты обеих попыток аннулируются, а абитуриент лишается права участия в конкурсе на грант.

Детям с особыми образовательными потребностями с 2020 года дополнительно предоставлено для сдачи 40 минут времени. Также для них были пересмотрены некоторые задания.

Тесты каждого сдающего промаркированы таким образом, что у каждого абитуриента будет свой индивидуальный вариант теста.

Пороговые баллы

В направлении "Право" повышен уровень проходного балла до 75 баллов. По остальным направлениям проходной балл остался неизменным.

Плюс еще одна камера

ЕНТ в 2022 году проводится по принципу 1 компьютер, 2 камеры и 1 тестируемый. В прошлом году использовалась только 1 камера, в этом году добавлена еще одна – фронтальная камера, которая снимает лицо сдающего.

Место сдачи можно выбрать

Преимущества компьютерного формата ЕНТ, которое проводится так уже второй год – сдающий может сам выбрать дату, время и место сдачи ЕНТ.

Апелляция

Если при бумажном формате апелляцию можно было подавать только на следующий день и ученику нужно было вспоминать вчерашние вопросы, то теперь апелляция доступна сразу после теста.

В конце теста дается выбор – завершить ЕНТ или подать апелляцию в течение 30 минут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968001-ent-2022-v-kazahstane-nazvany-pravila-sdachi-testa-pri-dvuh-popytkah/