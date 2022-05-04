Осадки и похолодание пообещали в ближайшие дни в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Прогноз погоды в Казахстане на 5-7 мая представили синоптики. Они пообещали дожди на западе страны и похолодание в северных регионах, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Специалисты отметили, что в южные области поступают теплые воздушные массы из районов Узбекистана, благодаря чему здесь держится комфортная температура.

Тем не менее, северные регионы Казахстана вновь ожидает похолодание. Северо-западный антициклон принесет понижение ночных температур до отрицательных.

В западных регионах страны ожидаются осадки в виде дождя, местами пройдут ливни. Также синоптики пообещали грозы, порывистый ветер и град.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967957-osadki-i-poholodanie-poobeschali-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/