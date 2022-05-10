"Дочке сохранили глаза и могут спасти зрение": девочка из Павлодара страдает раком сетчатки

Далия. Фото: из личного архива

2,5-летняя Далия Абильдинова из Павлодара - третий ребенок в семье. Девочка развивалась согласно возрасту, но в два месяца у нее начали гноиться глазки. Сначала родители пробовали промывать их самостоятельно, использовали мазь, но недуг не проходил. Осмотр врача показал - ребенок не видит правым глазом. Дальнейшее обследование представило еще худшую картину - девочке поставили диагноз: рак сетчатки обоих глаз, передает корреспондент NUR.KZ.

Оказалось, что на правом глазу сетчатка уже отслоилась. Образования выявили на обоих глазах. Девочку срочно госпитализировали. Через несколько дней санавиацией ее отправили в Алматы в Центр педиатрии и детской хирургии, в отделение онкологии. Там окончательно подтвердили диагноз: билатеральная (двусторонняя) ретинобластома.

"Дочери начали делать химиотерапию, ей тогда было всего четыре месяца. После трех курсов врачи в Центре педиатрии не исключали вариант удаления правого глаза. От одной только мысли, что дочери удалят глаз, бросало в холод.

Мы начали искать информацию, клиники за рубежом. Узнали о профессоре-офтальмологе Францисе Мунье в Швейцарии, который специализируется на лечении детей с ретинобластомой, сохраняет глаза и даже зрение.​ Но лечение дорогое.

С помощью благотворительных фондов и неравнодушных людей мы оплатили первый счет на лечение в офтальмологической клинике у профессора Мунье. И в июне 2020 года, несмотря на пандемию и закрытые границы, вылетели в город Лозанна", - рассказала Лия, мама девочки.

Доктор провел осмотр и локальное лечение, а также интра-артериальную химиотерапию на правый глаз. С июня 2020 года Далию возят в клинику регулярно.

"Доктор проводит лазерное лечение, криозаморозку, термотерапию. Ретинобластома - очень коварная опухоль и ее надо контролировать до 6-7 лет, когда идет активный рост глаз, и опухоль может опять дать о себе знать. Рядом еще мозг, что очень опасно. Тем более, что Далия еще маленькая и находится в зоне риска.

Нам надо продолжать лечение, мы не можем бросить все на полпути. Самое главное, что глаза у Далии сохранены. Опухоль на правом глазу есть, но ее с помощью химиотерапии сделали неактивной. В течение нескольких лет надо наблюдать, чтобы не было активностей. Мелкие опухоли на левом глазу прижгли лазером", - говорит мама девочки.

Сейчас Далия видит левым глазом, правым - видит только свет. Первый взнос в клинику уже исчерпан. Семье выставили новый счет - 22 500 швейцарских франков (около 11 000 000 тенге).

"Своих средств на такое дорогостоящее лечение нет. Мы обращались в благотворительные фонды, но отозвался только один немецкий фонд, который и в первый раз помог. Отправил гарантийное письмо в клинику, но оплатят только часть по новому счету. На сегодняшний день осталось оплатить 6 000 000 тенге по новому счету.

Пожалуйста, помогите продолжить лечение в зарубежной клинике. Дочери сохранили глаза. И есть надежда хоть немного восстановить зрение в правом глазу", - заключила Лия.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 7635 3073

Карта привязана к номеру: +7 771 370 87 37

ИИН 821211450608

Получатель: Лия Абильдинова (мама)

Halyk: 4405 6397 4611 1127

Карта привязана к номеру: +7 771 370 87 37

Получатель: Лия Абильдинова (мама)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967952-dochke-sohranili-glaza-i-mogut-spasti-zrenie-devochka-iz-pavlodara-stradaet-rakom-setchatki/