Выдавать расписки перестанут в ЦОНах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Большинство госуслуг переводит на безбумажное обслуживание госкорпорация "Правительство для граждан". Для этого в ЦОНах Казахстана исключили бумажные расписки по восьми услугам, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

В госкорпорации пообещали, что в ближайшее время на обслуживание без расписок перейдут и все остальные услуги.

Как пояснил председатель правления "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин, переход на безбумажное обслуживание будет осуществлен в несколько этапов.

"Во время всеобщей цифровизации и дебюрократизации госаппарата миллионы тонн бумаги необходимо заменять на технологии и онлайн-сервисы, что мы и делаем. Теперь казахстанцам будет приходить sms-уведомление, где будет указано, в какое время и в какой ЦОН необходимо обратиться за готовым документом. Оператору ЦОН клиенту достаточно предъявить электронный вариант расписки", - заявил он.

По подсчетам компании, ежегодно специалисты центров обслуживания населения выдают казахстанцам около 6 млн расписок по данным восьми услугам (40% от общего количества расписок).

Подчеркивается, что отказ от них не только избавит клиентов от необходимости предъявлять их при получении документов, но и позволит сократить расходы госкорпорации на бумагу, которая, как отметили в компании, резко подорожала в 2022 году.

Для оптимизации бюджета госкорпорация приняла решение перейти на использование эко-бумаги из полубеленой целлюлозы, которая отличается от обычной желтым цветом, что не влияет на качество напечатанного текста.

Кроме того, эко-бумага из полубеленой целлюлозы подходит для любых принтеров и копировальных аппаратов. Подчеркивается, что в настоящее время на использование такой бумаги переходят многие госорганы, университеты и банки.

В госкорпорации рассказали, по каким услугам больше не будут выдавать расписки:

Выдача и отзыв регистрационного свидетельства Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан. Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан. Снятие с регистрации по месту жительства населения Республики Казахстан. Выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния. Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости. Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество. Выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости. Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967946-vydavat-raspiski-perestanut-v-tsonah-kazahstana/