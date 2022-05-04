Выдавать расписки перестанут в ЦОНах Казахстана
Большинство госуслуг переводит на безбумажное обслуживание госкорпорация "Правительство для граждан". Для этого в ЦОНах Казахстана исключили бумажные расписки по восьми услугам, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.
В госкорпорации пообещали, что в ближайшее время на обслуживание без расписок перейдут и все остальные услуги.
Как пояснил председатель правления "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин, переход на безбумажное обслуживание будет осуществлен в несколько этапов.
"Во время всеобщей цифровизации и дебюрократизации госаппарата миллионы тонн бумаги необходимо заменять на технологии и онлайн-сервисы, что мы и делаем. Теперь казахстанцам будет приходить sms-уведомление, где будет указано, в какое время и в какой ЦОН необходимо обратиться за готовым документом. Оператору ЦОН клиенту достаточно предъявить электронный вариант расписки", - заявил он.
По подсчетам компании, ежегодно специалисты центров обслуживания населения выдают казахстанцам около 6 млн расписок по данным восьми услугам (40% от общего количества расписок).
Подчеркивается, что отказ от них не только избавит клиентов от необходимости предъявлять их при получении документов, но и позволит сократить расходы госкорпорации на бумагу, которая, как отметили в компании, резко подорожала в 2022 году.
Для оптимизации бюджета госкорпорация приняла решение перейти на использование эко-бумаги из полубеленой целлюлозы, которая отличается от обычной желтым цветом, что не влияет на качество напечатанного текста.
Кроме того, эко-бумага из полубеленой целлюлозы подходит для любых принтеров и копировальных аппаратов. Подчеркивается, что в настоящее время на использование такой бумаги переходят многие госорганы, университеты и банки.
В госкорпорации рассказали, по каким услугам больше не будут выдавать расписки:
- Выдача и отзыв регистрационного свидетельства Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан.
- Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан.
- Снятие с регистрации по месту жительства населения Республики Казахстан.
- Выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния.
- Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости.
- Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество.
- Выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости.
- Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967946-vydavat-raspiski-perestanut-v-tsonah-kazahstana/