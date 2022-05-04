Начальник ДЧС Мангистауской области вылетел на поиски пропавших на Каспии рыбаков

Фото: ДЧС Мангистауской области

Несколько дней в Мангистауской области ведутся поиски пропавших в Каспийском море рыбаков. На место событий вылетел начальник областного ДЧС, сообщается в официальном Instagram ведомства.

Гражданин Казахстана 1994 года рождения и гражданин Узбекистана 1983 года рождения 30 апреля ночью вышли в море на металлической лодке, чтобы порыбачить. После этого их никто не видел.

В поисковой операции задействованы девять спасателей, две единицы техники, две лодки, вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас", военнослужащие войсковой части 29011 Министерства обороны РК на судне "Орал" и волонтеры.

Накануне днем начальник ДЧС Мангистауской области подполковник Мурат Муханов на вертолете вылетел на поиски пропавших в Тупкараганский район.

В ведомстве напомнили, что при получении штормового предупреждения купаться и выходить в море на плавательных средствах запрещается.

Напомним, что с 1 мая спасатели, волонтеры и военные ищут пропавших в Мангистауской области рыбаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967894-nachalnik-dchs-mangistauskoy-oblasti-vyletel-na-poiski-propavshih-na-kaspii-rybakov/