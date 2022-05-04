Рельсы замело песком в Мангистау из-за пыльной бури (видео)
В минувшие выходные в Мангистауской области пыльной бурей замело железнодорожные пути, из-за чего поезд из Актобе не мог продолжить путь. Расчищать рельсы пришлось вручную.
Видеоролик, снятый на участке Бейнеу-Мангистау, появился в соцсетях. На кадрах видно, как несколько мужчин расчищают песок, засыпавший рельсы.
В пресс-службе КТЖ телеканалу "Астана" сообщили, что позже для расчистки путей прибыли около 30 человек и 2 единицы техники. В итоге на конечную станцию пассажирский состав прибыл с опозданием в 42 минуты.
"В условиях частых пыльных бурь железнодорожниками Мангистауской области ведется ежедневная работа по расчистке пути от песчаных заносов. Кроме того, на некоторых участках для защиты от заносов устанавливаются камышитовые и шпальные клетки", - сообщил замдиректора Мангистауского отделения магистральной сети АО "НК "КТЖ" Аслан Назаров.
Отметим, что из-за пыльной бури в Мангистау в выходные закрыли автомобильную дорогу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967882-relsy-zamelo-peskom-v-mangistau-iz-za-pylnoy-buri-video/