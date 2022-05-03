8-летний ребенок ушел со двора в Экибастузе, сел на поезд и поехал в Шымкент

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Мальчик ушел с детской площадки в одном из микрорайонов Экибастуза. Когда мать заметила пропажу, то сообщила в полицию. Стражи порядка подняли весь личный состав и нашли ребенка в поезде, который уже направлялся в Шымкент, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Сообщение о пропаже 8-летнего мальчика сотрудникам полиции поступило сегодня днем в Экибастузе.

По словам мамы, ее сын гулял во дворе и был на детской площадке в районе музыкальной школы. Спустя примерно час она пришла проверить, но на месте его на нашла.

"Мать позвонила в дежурную часть УП Экибастуза. Сразу был ориентирован личный состав, в том числе и линейная полиция. Несовершеннолетний найден в поезде направлением Павлодар-Шымкент возле станции Шидерты", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Как именно ребенок смог беспрепятственно сесть в поезд и отправиться в другой город, неизвестно. Полицейские мальчика сняли, на данный момент он в пути обратно в Экибастуз. После чего будет возвращен родителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967848-8-letniy-rebenok-ushel-so-dvora-v-ekibastuze-sel-na-poezd-i-poehal-v-shymkent/