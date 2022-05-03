Массовая гибель пчел зафиксирована в Шымкенте

Вячеслав Марков. Кадр из видео: Otyrar.kz

На массовую гибель пчел жалуются пасечники Шымкента. Трое предпринимателей утверждают, что у них пало около 70 процентов насекомых. По их мнению, произошло это из-за отравления химикатами, которыми обрабатывали ближайшие поля или сады, передает Otyrar.kz.

Сотни мертвых пчел вместо меда собирают пасечники Шымкента. Убытки подсчитывают три крупных хозяйства. По словам предпринимателей, все началось еще неделю назад, за это время они потеряли порядка 70% всех насекомых.

По их мнению, пчелы собирали пыльцу с обработанных отравой цветов в местных садах и на полях.

"Нас они оставили без средств к существованию. Любой грамотный агроном должен предупредить перед обработкой полей, что мы будем обрабатывать, убирайте, пожалуйста, пчел", - возмущается пчеловод Владимир Щебельников.

"Если у каждого по миллиону было бы, закупили бы новых, а сейчас весна, расходы", - отмечает его коллега Вячеслав Марков.

В управлении сельского хозяйства Шымкента говорят, что будут расследовать массовую гибель пчел.

"Надо было инициировать договоренность, что есть пчелиная семья рядом. Будем содействовать, чтобы они друг с другом договорились, нашли контакт и такого больше не было", - пояснил руководитель управления сельского хозяйства Шымкента Абунасыр Жанбатыров.

Возместить потери местные власти пчеловодам не смогут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967789-massovaya-gibel-pchel-zafiksirovana-v-shymkente/