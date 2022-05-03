Полицейские помогли потерявшей сознание девушке в Таразе (видео)
29 апреля стражи порядка, патрулирующие и обеспечивающие общественный порядок на одной из улиц Тараза, увидели, как внезапно упала в обморок девушка. Они оперативно оказали ей помощь, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области.
29 апреля полицейские Айдын Абрахманов и Еламан Абенов заметили, что на одной из городских улиц упала в обморок несовершеннолетняя, которая шла пешком по обочине дороги.
Они оперативно подъехали к девушке и оказали первую медицинскую помощь. Она пришла в себя и рассказала, что страдает эпилепсией.
Правоохранители доставили девочку домой и передали родителям.
Бабушка несовершеннолетней искренне поблагодарила стражей порядка за спасение жизни внучки и пожелала успехов в работе.
Напомним, ранее стало известно, что преступную группу из пяти человек задержали в Таразе. Спецоперацию сняли на видео.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967730-politseyskie-pomogli-poteryavshey-soznanie-devushke-v-taraze-video/