Полицейские помогли потерявшей сознание девушке в Таразе (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Жамбылской области

29 апреля стражи порядка, патрулирующие и обеспечивающие общественный порядок на одной из улиц Тараза, увидели, как внезапно упала в обморок девушка. Они оперативно оказали ей помощь, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области.

29 апреля полицейские Айдын Абрахманов и Еламан Абенов заметили, что на одной из городских улиц упала в обморок несовершеннолетняя, которая шла пешком по обочине дороги.

Они оперативно подъехали к девушке и оказали первую медицинскую помощь. Она пришла в себя и рассказала, что страдает эпилепсией.

Правоохранители доставили девочку домой и передали родителям.

Бабушка несовершеннолетней искренне поблагодарила стражей порядка за спасение жизни внучки и пожелала успехов в работе.

Напомним, ранее стало известно, что преступную группу из пяти человек задержали в Таразе. Спецоперацию сняли на видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967730-politseyskie-pomogli-poteryavshey-soznanie-devushke-v-taraze-video/