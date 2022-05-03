Бумага, пластик и отходы: необычный "показ мод" прошел в Алматы (фото)
Необычный "показ мод" прошел в Алматы на улице Панфилова в понедельник, 2 мая. Несколько молодых людей прогулялись по пешеходной улице в странных нарядах, передает корреспондент NUR.KZ.
Вечером в понедельник гуляющие по Панфилова алматинцы и гости города могли наблюдать странную картину: от Кабанбай батыра до Толе би шествовали несколько молодых людей в странных костюмах.
Часть из них явно выполнена из старой бумаги и даже полиэтиленовых пакетов.
Одна из девушек была облачена в костюм с изображением телевышки Кок-Тобе, а на ее шее висел респиратор.
Еще у одной "модели" наряд включал в себя обилие перьев розового цвета и в целом напоминал птицу, в том числе, и стройным силуэтом - видимо, как символ фламинго.
Остальные костюмы тоже поражали воображение - явно для их создания использовалось вторичное сырье, ненужные предметы, крышки от бутылок, старые зажигалки и прочие отходы.
Кто организатор и инициатор своеобразного "показа мод", неизвестно. Такой перформанс проходит в городе впервые и явно несет в себе какой-то скрытый смысл.
Пока же редакция NUR.KZ пытается найти авторов и моделей, участвующих в странном параде.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967725-bumaga-plastik-i-othody-neobychnyy-pokaz-mod-proshel-v-almaty-foto/