Бумага, пластик и отходы: необычный "показ мод" прошел в Алматы (фото)

Фото: NUR.KZ

Необычный "показ мод" прошел в Алматы на улице Панфилова в понедельник, 2 мая. Несколько молодых людей прогулялись по пешеходной улице в странных нарядах, передает корреспондент NUR.KZ.

Вечером в понедельник гуляющие по Панфилова алматинцы и гости города могли наблюдать странную картину: от Кабанбай батыра до Толе би шествовали несколько молодых людей в странных костюмах.

Фото: NUR.KZ

Часть из них явно выполнена из старой бумаги и даже полиэтиленовых пакетов.

Фото: NUR.KZ

Одна из девушек была облачена в костюм с изображением телевышки Кок-Тобе, а на ее шее висел респиратор.

Фото: NUR.KZ

Еще у одной "модели" наряд включал в себя обилие перьев розового цвета и в целом напоминал птицу, в том числе, и стройным силуэтом - видимо, как символ фламинго.

Фото: NUR.KZ

Остальные костюмы тоже поражали воображение - явно для их создания использовалось вторичное сырье, ненужные предметы, крышки от бутылок, старые зажигалки и прочие отходы.

Фото: NUR.KZ

Кто организатор и инициатор своеобразного "показа мод", неизвестно. Такой перформанс проходит в городе впервые и явно несет в себе какой-то скрытый смысл.

Фото: NUR.KZ

Пока же редакция NUR.KZ пытается найти авторов и моделей, участвующих в странном параде.

Фото: NUR.KZ

Фото: NUR.KZ

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967725-bumaga-plastik-i-othody-neobychnyy-pokaz-mod-proshel-v-almaty-foto/