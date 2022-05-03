Опрос NUR.KZ: попадались ли вы на удочку мошенников?

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Мобильные денежные переводы – это удобно. Но этим инструментом научились пользоваться злоумышленники. Они оформляют кредит в микрофинансовой организации на человека, чьими личными данными они завладели, передает корреспондент NUR.KZ.

Затем клиент банка получает определенную сумму денег на свой счет, видит уведомление в приложении. Тут же ему поступает звонок со слезной просьбой вернуть деньги. Чтобы не попасться на удочку мошенников, нужно позвонить в свой банк, отменить перевод и попросить вернуть средства туда, откуда они прибыли.

Об этой мошеннической схеме мы рассказывали ранее, а также сообщали о том, как планируется защитить наиболее уязвимый в этом плане слой населения - пожилых и лиц с ограниченными возможностями.

Мы предлагаем пройти опрос, чтобы узнать, как часто казахстанцы сталкиваются с мошенничеством в сфере мобильных переводов. Голосуйте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967720-opros-nurkz-popadalis-li-vy-na-udochku-moshennikov/