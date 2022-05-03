Токаев присудил орден "Барыс" известному казахстанскому актеру

Олег Ли. Фото: koreantheatre.com

Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева актеру театра Олегу Ли был присужден орден "Барыс" II степени. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"За большой вклад в развитие театрального искусства наградить орденом "Барыс" ІІ степени Ли Олега Сафроновича – актера РГКП "Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии", – говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что указ президента вступил в силу со дня его подписания.

Олег Ли родился в мае 1942 года.

В 1969 году закончил Ташкентский энергетический институт связи, специальность "Инженер связи", а в 1975 году – Казахской государственной консерватории им. Курмангазы, специальность "Актер драматического театра и кино".

С 1975 года артист начал деятельность в театре.

За годы своей актерской карьеры Олег Ли сыграл более 40 ролей в различных кинофильмах и сериалах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967707-tokaev-prisudil-orden-barys-kazahstanskomu-akteru-olegu-li/