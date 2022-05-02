Парень пропал после посиделок с друзьями в Павлодарской области

Волонтеры выехали на место пропажи. Фото: instagram.com/poiskoviki_pavlodara_vita

Пропавшего жителя села Карасук района Теренколь Дархана Байтока ищут родные и волонтеры. Молодой человек пропал после дружеских посиделок за городом.

Информация о пропаже Дархана появилась в паблике poiskoviki_pavlodara_vita в Instagram. Согласно опубликованным данным, в ночь с 29 на 30 апреля пропавший отдыхал в компании 13 друзей.

Сообщается, что Дархан и его товарищи находились в самодельном домике в поле примерно в одном километре от своего поселка.

По информации волонтеров, в 2 часа ночи молодой человек засобирался домой, с тех пор 27-летнего сельчанина никто не видел.

Они побывали на месте пропажи Дархана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967662-selchanin-propal-posle-posidelok-s-druzyami-v-pavlodarskoy-oblasti-zayavili-volontery/