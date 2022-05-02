Мальчик спас тонущего одноклассника в Семее

Руслан Омаров и сотрудники полиции. Фото: УП Семея

Школьник спас жизнь своему однокласснику, который тонул в реке в Семее. Семиклассник смог оказать первую медицинскую помощь пострадавшему другу, сообщается в официальном Instagram УП города.

В минувшее воскресенье в дежурную часть Ауэзовского отдела полиции поступило сообщение от очевидца, который утверждал, что в районе "Чайки" в Иртыше утонул несовершеннолетний мальчик.

Как оказалось, трагедии удалось избежать. Поступившая в полицию информация не подтвердилась - ребенок выжил. Выяснилось, что его спас одноклассник.

"11-летний мальчик жив благодаря слаженным действиям своего одноклассника Омарова Руслана Нургалиевича − ученика седьмого класса 11 школы, который смог оказать ему первую медицинскую помощь", - сообщили в пресс-службе УП Семея.

Прибывшие на место сотрудники полиции передали живого ребенка в руки работников скорой помощи.

Купание без навыков плавания и базовых правил безопасности на воде могут повлечь необратимые последствия, предупредили полицейские.

Родителям нельзя выпускать из поля зрения своих несовершеннолетних детей и необходимо контролировать каждый их шаг, напомнили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967660-malchik-spas-tonuschego-odnoklassnika-v-semee/