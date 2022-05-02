30-градусную жару пообещали в Алматы

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Жаркую погоду пообещали в Алматы и Шымкенте синоптики в понедельник, 2 мая. Столбики термометров поднимутся выше 30 градусов, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По прогнозам специалистов метеослужбы, сегодня в Алматы будет жарко - воздух прогреется до 29-31 градуса выше нуля. Осадков в южной столице не ожидается, возможна переменная облачность. Скорость ветра составит от 0 до 5 м/с.

В Нур-Султане также не ожидается осадков, температура воздуха составит 17-19 градусов со знаком плюс. Скорость ветра в столице составит 9-14 м/с.

А в Шымкенте синоптики прогнозируют дождь с грозой. Скорость ветра - 8-13 м/с, во время грозы порывы могут достигать 15-20 м/с. Несмотря на осадки, воздух прогреется до 30-32 градусов выше нуля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967638-30-gradusnuyu-zharu-poobeschali-v-almaty/