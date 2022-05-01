Корова застряла на скале в ВКО, ее вызволили спасатели

Корова. Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

Восточноказахстанские спасатели пришли на помощь корове, которая застряла на скале в труднодоступной местности. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС ВКО в Instagram.

Как рассказали в Департаменте по ЧС, корова оказалась заложницей на скале, находящейся в Семее.

К счастью, на помощь буренке, попавшей в экстренную ситуацию, прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО.

Выяснилось, что корова паслась и случайно оказалась в труднодоступной местности на скале. Самостоятельно выбраться животное никак не смогло.

Для того, чтобы вызволить ее, пришлось развернуть спасательную операцию.

Используя специальные веревки, сотрудники оперативно-спасательного отряда спустились до места заточения животного, обвязали его и вместе вытянули на вершину скалы.

Всего в работах было задействовано 6 спасателей, которые благополучно извлекли корову весом более 200 килограмм. Указывается, что сейчас буренка в полной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967622-korova-zastryala-na-skale-v-vko-ee-vyzvolili-spasateli/