Видео с бегущими в Нур-Султане военными прокомментировали в Минобороны

Кадр из видео: "Астана - Что? Где? Когда?"

Жители Нур-Султана сегодня делились кадрами с бегущими по улицам военными. В Министерстве обороны Казахстана сообщили, что в столице прошел массовый забег, посвященный 30-летию образования Вооруженных сил, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, в мероприятии приняли участие свыше тысячи военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, воспитанники столичного Военного колледжа и движения "Жас сарбаз".

Целью акции, получившей название "Отан. Армия. Жас сарбаз" является популяризация здорового образа жизни, развитие массового спорта, а также воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма.

Фото: Минобороны РК

"Мероприятие подобного масштаба организовано в столице впервые. Массовый забег посвящен 30-летнему юбилею Вооруженных сил и 77-летию Великой Победы. В нем приняли участие не только военнослужащие, но и подрастающее поколение - будущие защитники Отечества", - сообщил заместитель начальника Генерального штаба - начальник департамента воспитательной и идеологической работы Серик Бурамбаев.

Участники преодолели дистанцию протяженностью более 5 км от мемориального комплекса "Отан қорғаушылар" по проспектам Тәуелсіздік, Момышулы, улицам Сарайшык, Туркестан и Достык до монумента "Астана-Байтерек".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967571-video-s-beguschimi-v-nur-sultane-voennymi-prokommentirovali-v-minoborony/