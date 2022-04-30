Замеченный на парковке прокуратуры Land Cruiser отправили на штрафстоянку в Шымкенте

Фото: t.me/ainura_zarina

В социальных сетях еще в марте появилась информация о том, что в Шымкенте на парковке прокуратуры был замечен новый Land Cruiser 300. Госномер при этом якобы "намекал", что владелец имеет отношение к надзорному органу. В городском департаменте полиции сообщили, что дорогой внедорожник был отправлен на штрафстоянку, передает корреспондент NUR.KZ.

В одном из Telegram-каналов указывалось, что новый Land Cruiser стоит 53 миллиона тенге, а ездит на нем сотрудник прокуратуры.

"Ну ездит и ездит, ничего криминального в этом нет. Машина дорогая, но у него, быть может, родители богатые?

Но это все лирика. Когда мы начали проверять информацию, выяснилось, что машина на этих номерах снята с учета прошлой осенью. Выходит, водитель гоняет на подложных номерах?" - говорится в посте.

Фото: t.me/ainura_zarina

В департаменте полиции Шымкента сообщили, что в отношении водителя указанной автомашины составлен протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками).

"Автомашина водворена на штрафную стоянку. Сотрудники полиции материалы направили в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям. По решению суда нарушителю наложен штраф в размере 20 МРП (более 60 тысяч тенге)", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967554-zamechennyy-na-parkovke-prokuratury-land-cruiser-otpravili-na-shtrafstoyanku-v-shymkente/