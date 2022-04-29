Заморозки, грозы и 40-градусная жара: какой будет погода в Казахстане в мае

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Консультативный прогноз погоды на май представили синоптики. По словам специалистов, погода в последний месяц весны будет очень переменчивой, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Отмечается, что в северной половине Казахстана, в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны в мае будет гораздо больше осадков, чем в апреле.

В первый день мая на большей части республики сохранится по-летнему жаркая погода до +20 +28°С, на юге - до +33°С. А в северо-западной части республики с прохождением холодных атмосферных фронтов ожидаются дожди, временами сильные, с порывистым ветром, возможны шквал, град и понижение температуры воздуха. В дальнейшем такая погода ожидается и на остальной территории Казахстана.

В первой половине месяца с чередованием циклонов и антициклонов прогнозируется неустойчивый характер погоды и колебание температуры воздуха:

на западе республики ночью от +3 +13°С, днем - до +8 +15°С, на севере региона заморозки до 3°С, днем от +10 +25°С;

на севере, в центре и на востоке страны ночью - +5 +15°С , временами заморозки до 1-6°С, днем от +18 +25°С до +8 +18°С;

на юге, юго-востоке Казахстана ночью от +10 +20°С до +5 +15°С, днем - от +23 +33°С до +15 +22°С.

Во второй половине месяца с интенсивным выносом теплых воздушных масс из районов Ирана прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: в северной половине республики до +25 +35°С, в южной половине столбики термометров достигнут отметки +30 +35°С, на крайнем юге и юго-западе - до +40°С.

В отдельные дни второй половины мая с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, небольшой спад жары - днем до +20 +25°С. В южных регионах прогнозируются кратковременные дожди, грозы, однако температурный фон ожидается преимущественно повышенный.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967531-zamorozki-grozy-i-40-gradusnaya-zhara-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-mae/