Участок проспекта Кабанбай батыра временно перекроют в Нур-Султане

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Участок проспекта Кабанбай батыра в Нур-Султане временно закроют для движения транспорта из-за проведения ремонтных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры астанчан предупредили о начале ремонта дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра.

Работы продлятся с 29 апреля по 2 мая текущего года. На этот период будет полностью перекрыто движение для транспорта на участке от Коргалжинского шоссе до улицы Сарайшык.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторов ситуаций на дорогах города.

Также в управлении принесли извинения за неудобства и призвали горожан отнестись с пониманием к проведению ремонтных работ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967522-uchastok-prospekta-kabanbay-batyra-vremenno-perekroyut-v-nur-sultane/