Старинную французскую винтовку 1886 года сдал в полицию житель Нур-Султана

Винтовка. Фото: polisia.kz

Житель Нур-Султана добровольно принес в полицию старинную французскую винтовку, которая была изготовлена более 130 лет назад, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По словам астанчанина, старинная французская винтовка досталась ему от покойного деда и продолжительное время просто хранилась у него дома.

Как рассказали в полиции, житель столицы принес им винтовку марки Fusil Lebel Mle 1886 M93, произведенную Оружейной мануфактурой Сент-Этьена (Manufacture d'armes de Saint-Étienne) в конце 19 века.

Данная модель также известна как "Винтовка Лебеля" и была разработана для французской армии в 1886 году. Эта винтовка стала первым в мире принятым на вооружение образцом нарезного оружия под патрон с бездымным порохом.

Кроме того, в 1898 году винтовка стала первой в мире, получившей патрон с пулей оживальной формы (с заостренным носиком и скошенной задней частью).

Винтовка. Фото: polisia.kz

Несмотря на ряд недостатков, имевшихся у данной модели, она оставалась штатным оружием французской пехоты до второй половины 30-х годов прошлого века и успешно показала себя во время Первой Мировой войны.

В полиции напомнили, что в целях повышения уровня обеспечения общественной безопасности департамент полиции выкупает у населения незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

За 4 дня проведения акции горожане добровольно сдали в полицию 5 единиц оружия. За это предусмотрена выплата в размере от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967518-unikalnuyu-frantsuzskuyu-vintovku-1886-goda-sdal-v-politsiyu-zhitel-nur-sultana/