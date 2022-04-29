Женщина спасла орленка со сломанным крылом в Усть-Каменогорске

Спасенный орленок. Фото: polisia.kz

Жительница Усть-Каменогорска обнаружила птенца с перебитым крылом в палисаднике. Она несколько дней выхаживала птицу у себя дома, сообщается на странице официального медиа-портала МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили полицейские, когда женщина обнаружила у себя в палисаднике раненного птенца, она приняла его за коршуна. У птицы было повреждено одно крыло, но как это произошло – неизвестно.

Отмечается, что девушка несколько дней пыталась самостоятельно выхаживать пернатого, но когда тот начал вести себя агрессивно, она позвонила в полицию и попросила помочь поместить птицу в фонд по защите животных.

В полиции рассказали, что на вызов выехал участковый инспектор Иртышского отдела полиции УП Усть-Каменогорска Асет Оралбеков.

"Без помощи человека со сломанным крылом он (птенец – прим. ред.), скорее всего, не выжил бы, девушке можно сказать спасибо за то, что она приняла участие в спасении птицы. Пернатого друга мы передали в руки профессионалов для дальнейшего ухода", – сообщил участковый инспектор.

По словам ветеринара, птенец оказался вовсе не коршуном, а детенышем степного орла.

Сообщается, что сейчас орленок находится в зоопарке под наблюдением ветеринара, а после выздоровления будет отпущен на волю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967434-zhenschina-spasla-orlenka-so-slomannym-krylom-v-ust-kamenogorske/