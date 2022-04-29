Засыхает все: в 160 крестьянских хозяйствах Шымкента гибнет урожай

Иллюстративное фото: Edwin Remsberg/Getty Images

Без воды в Шымкенте из-за капитального ремонта поливного канала "Кок" остались местные крестьянские хозяйства. Фермеры жалуются, что урожай засыхает прямо на грядках.

Чиновники решили обновить лотки и остановили подачу воды еще в прошлом году, передают корреспонденты телеканала "Хабар 24". Тем не менее новые лотки все еще не проложили, хотя обещали сделать это до января, жалуется фермер Камилбай Ергешов.

По словам фермера, он влез в долги, чтобы засеять поле, а теперь оказался на грани банкротства.

"Такая обстановка, такое положение, я просто удивляюсь. Работая почти 50 лет в сельском хозяйстве, таких вещей я не встречал", - заявил Камилбай Ергешов.

Крестьяне утверждают, что ситуация критическая. Они объяснили, что вегетационный период начался в первых числах апреля, но еще в марте они должны были поливать посадки семян, однако воды для этого нет.

"Посадил 3,5 гектара итальянского клевера нового сорта. А сейчас мне сюда надо воду, земля-то высохла, влажности нет. Если в течение 10 дней не буду поливать, оно все пропадет. У меня здесь растет около миллиона", - рассказал Сайдиаслан Имамов.

В совет по защите прав предпринимателей обратились за помощью почти 160 руководителей крестьянских хозяйств Шымкента. Здесь к диалогу призвали и ответственных за ремонт канала.

Однако чиновники в ответ на жалобы винят во всем погоду и подрядчика, который оказался нерасторопным.

"Весной из-за сильных осадков работы были приостановлены. С первого мая по обходному каналу подадим поливную воду. Полностью будут обеспечены водой дехкане", - заверил заместитель руководителя Управления развития комфортной городской среды Нурсултан Кенжебаев.

Местные аграрии считают, что до мая проложить 6 километров лотков невозможно.

Строить обходной канал, по их словам, дело тоже нелегкое. Юг страны рискует остаться без собственного урожая, сокрушаются фермеры.

Как отметили корреспонденты, на ситуацию уже обратили внимание надзорные органы. Прокуроры проверят эффективность расходования бюджетных средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967335-zasyhaet-vse-v-160-krestyanskih-hozyaystvah-shymkenta-gibnet-urozhay/