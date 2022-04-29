Роженица впала в кому после операции в ЗКО. Ее родные винят врачей в бездействии (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Семья роженицы из Уральска обвинила медиков в бездействии. По их мнению, женщина впала в кому из-за того, что врачи ничего не предпринимали. Родные пациентки требуют наказать виновных.

Беременность у Таншолпан Мукановой протекала хорошо, рассказали родственники женщины корреспондентам телеканала "Астана". Она ждала второго ребенка.

По их словам, за несколько дней до родов у Таншолпан начались головные боли, а в больницу роженица поступила с высоким артериальным давлением. Свекровь пациентки заявила, что состояние снохи ухудшалось, но врачи начали предпринимать какие-либо действия, только когда женщина уже была без сознания.

Молодая мама впала в кому и пребывает в таком состоянии уже 10 дней, сообщили родные Таншолпан.

"Моя сноха лежала на койке, изо рта шла пена, она поднимала руки. Но никто не подходил к ней. Это заметили другие роженицы и позвали врача. Почему медики, когда она жаловалась на головную боль, не обращали на нее внимания? Они обязаны поставить мою сноху на ноги и вернуть моим внукам маму, живой и здоровой!" - говорит Жаныл Иманкулова.

Мать пациентки сама является акушеркой. Она обвиняет врачей в безразличии и некомпетентности. Это, по ее мнению, и стало причиной того, что сейчас происходит с Таншолпан.

Женщина считает, что при таких симптомах нужно было срочно созвать консилиум, сообщить родным и отправить тяжелую пациентку санавиацией в столицу.

"Нейрохирург сказала, что произошло кровоизлияние в мозг, все мелкие сосуды лопнули. Начался отек головного мозга. Но почему-то медики держали ее до утра, не оказывая помощь, не созывая консилиум. Операцию сделали только утром. Если бы они не спали спокойно дома, а оказали помощь вовремя, моя дочь не оказалась бы в таком тяжелом состоянии", - жалуется мать пациентки Бибигуль Муканова.

10 дней роженица находится в состоянии комы. Родственники круглосуточно дежурят возле больницы и жалуются, что врачи ничего им не сообщают.

Специалисты управления здравоохранения не дают никаких прогнозов. В ведомстве тем не менее пообещали разобраться в произошедшем.

"Практически в ежедневном режиме проводится консилиум с участием республиканских специалистов. Сейчас создана комиссия, по итогам ее работы будут приняты меры в отношении медицинских работников перинатального центра", - сообщил замруководителя Управления здравоохранения ЗКО Асхат Балыков.

Корреспонденты телеканала сообщили, что Таншолпан сделали экстренное кесарево сечение, на свет появилась девочка. Несмотря на это, радостное событие в семье омрачает состояние молодой мамы.

Родные Таншолпан требуют, чтобы виновных наказали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967329-10-dney-komy-semya-rozhenitsy-obvinyaet-vrachey-v-bezdeystvii-v-zko/