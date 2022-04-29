Жители СКО боятся, что погибшая в озере рыба попадет на прилавки магазинов

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Причину массовой гибели рыбы в озере Куспек выясняют в СКО. Жители региона обнаружили, что мертвые тушки аккуратно сложили на берегу. Североказахстанцы опасаются, что погибшая в озере рыба может оказаться на прилавках, передает КТК.

Специалисты подсчитали, что около 100 кг рыбы погибло в озере Куспек. Как отметили корреспонденты, в основном среди мертвых тушек – пелядь, которая пользуется спросом в СКО.

Причину случившегося предстоит выяснить с помощью анализов. Предполагается, что пелядь погибла еще зимой. А виновата в гибели рыбы засуха. Отмечается, что в последние годы в водоемах на севере Казахстана стало меньше воды.

Во время сильных морозов они промерзают до дна.

Рыбинспекция успокоила местных жителей - погибшую пелядь уже собрали и уничтожили. Такая рыба не попадет на прилавки магазинов, утверждают специалисты.

"В 2021 году пользователем было зарыблено – личинки сиговых для однолетнего нагула данного вида рыбы. Пользователь намеревался сохранить данную рыбу на следующий год. Он проводил мелиоративные работы, то есть аэрацию, бурил лунки, перекачку воды помпой, но данные работы не помогли. То, что кучки собранные на водоеме, это уже сам пользователь собирал ее для того, чтобы ее утилизировать", - развеял опасения местных жителей руководитель отдела Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Ильдар Какимов.

Источник: КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967328-zhiteli-sko-boyatsya-chto-pogibshaya-v-ozere-ryba-popadet-na-prilavki-magazinov/