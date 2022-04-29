Жаркая погода без осадков ожидается в крупных городах Казахстана

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В пятницу, 29 апреля, в трех крупнейших городах Казахстана - Алматы, Нур-Султане и Шымкенте - ожидается погода без осадков, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы столбики термометров покажут от 23 до 25 градусов выше нуля. Ожидается переменная облачность. Скорость ветра составит 2 - 7 м/с.

Жаркую погоду без осадков прогнозируют и в Нур-Султане. Температура воздуха составит 25 -27 градусов тепла днем 29 апреля. Также ожидается усиление ветра до 14 м/с.

30-градусную жару пообещали синоптики в Шымкенте. Осадков в третьем миллионнике Казахстана не ожидается, возможна небольшая облачность. Прогнозируется небольшое усиление ветра до 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967327-zharkaya-pogoda-bez-osadkov-ozhidaetsya-v-krupnyh-gorodah-kazahstana/