"Утонул в корыте": причины младенческой смертности озвучили в Павлодарской области

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С января по март 2022 года в Павлодарской области зафиксировано 24 факта младенческой смертности. Число значительно выросло по сравнению с прошлым годом. При этом причин несколько, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.

По информации ведомства, как показывает статистика, каждые вторые роды в Павлодарской области - осложненные. Причины разные: анемия, преэклампсия, преждевременный разрыв плодных оболочек.

На свет нередко появляются дети раньше срока и весом менее килограмма. Спасти удается не всех, отсюда и факты младенческой смертности. Есть случаи врожденных пороков развития и гибели детей до года на дому.

"Есть такие случаи, когда ребенок утонул в корыте, погиб в ДТП или лошадь ударила копытом. Были факты, когда мамочка, как в народе говорят, приспала ребенка", - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Гульнар Буратаева.

В ведомстве добавили, что вырос и процент материнской смертности. За три месяца 2022 года было два случая.

В одном женщине роды были противопоказаны из-за тяжелых сопутствующих заболеваний, но от прерывания беременности она отказалась. В итоге оказалась на больничной койке, а потом скончалась. Во втором случае у будущей мамы развился рак.

"Женщине 34 года, причина смерти - злокачественное образование, связанное с беременностью, хориокарцинома. Это злокачественная опухоль, она появляется из ворсин хориона и развивается только во время беременности", - пояснила Гульнар Буратаева.

При этом детей обеих женщин удалось спасти. Одного уже выписали, второй сейчас весом пока полтора килограмма и проходит реабилитацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967236-utonul-v-koryte-prichiny-mladencheskoy-smertnosti-ozvuchili-v-pavlodarskoy-oblasti/