Тушу мертвого павлина обнаружили посетители в вольере зоопарка в Шымкенте (видео)

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Посетительница шымкентского зоопарка во время прогулки увидела разлагающуюся тушу мертвого павлина в одном из вольеров. В администрации сообщили, что просто не заметили погибшую птицу.

Мертвого павлина в вольере шымкентского зоопарка обнаружила местная жительница Диана Мирсиева, передает телеканал "Хабар24". Девушка записала видео на котором заметно, что тушу птицы облепили мухи.

Она заявила, что планировала просто отдохнуть и посмотреть на животных, но происходящее в вольере шокировало ее. Тем не менее, сотрудники зоопарка заявили, что не заметили мертвое животное.

"Как можно было не заметить павлина умершего? Причем он там лежал не один или два дня. Там уже мухи разъедали его плоть", – негодует посетительница.

Она добавила, что состояние других животных тоже оставляет желать лучшего. Сообщается, что неприятный запах из клеток заметили и другие посетители, но руководство утверждает, что зверям живется хорошо.

"Жаль, что они не умеют разговаривать. Но я хочу сказать, что у каждого свое мнение: кому-то кажется, что все прекрасно, кому-то, что очень плохо. Кормим и ухаживаем мы своевременно за животными", – заявила заместитель руководителя зоопарка Зульфия Ганиева.

Отмечается, что в этом году в зоопарке погибли 15 животных. Тем не менее, штатный ветврач заявила, что болеют звери исключительно по вине посетителей.

"Был олень, у которого был полный желудок пакетов. Был барашек, у которого вздутие живота из-за кукурузных палочек. Кушал их много, они образовали комок и закупорили кишечник. Животное просто в муках пало. Была уточка, которая поперхнулась хлебом, он у нее в гортани застрял. Она просто задохнулась, от удушья умерла", – сообщила ветеринарный врач зоопарка Елена Бударагина.

Что касается истории с павлином, то за свою невнимательность работники зоопарка получили лишь выговор. Как отметили корреспонденты, павлин погиб от уличных кошек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967185-tushu-mertvogo-pavlina-obnaruzhili-posetiteli-v-volere-zooparka-v-shymkente-video/