Мужчина оставил жену с детьми без средств к существованию в ВКО

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Жительница Усть-Каменогорска вместе с детьми осталась на улице, когда муж проиграл квартиру и все сбережения в казино. Женщина признается, что супруг еще и избивал ее. В итоге она ушла от тирана, передает Первый канал "Евразия".

Мать с двумя детьми, один из которых младенец, осталась без крыши над головой из-за зависимости гражданского мужа от азартных игр. Семья лишилась всего. Из квартиры их выселили.

Чтобы выжить, жительница Усть-Каменогорска мыла полы, подрабатывала нянечкой. Но денег не хватало даже на еду.

По словам Ирины, муж не приносил домой и выигрыши. Деньги спускал на наркотики. Во время беременности она была постоянно одна, он не помогал.

Кроме того, супруг еще и избивал женщину. У Ирины был только отец, но она его похоронила в марте.

В сложной жизненной ситуации помог участковый инспектор. Он дал свои личные деньги на такси и отправил в "Дом мамы".

Оказалось, что Ирина стала жертвой бытового насилия во второй раз. Сначала над ней издевался законный супруг. Он красиво ухаживал несколько лет. Но после свадьбы заявил, что женился из-за мести. Якобы она два года отвергала его. Жизнь превратилась в ад. Мужчина душил и избивал жену.

"Жертвами бытового насилия становятся молоденькие девочки, не имеющие опыта семейной жизни. Это очень часто выпускницы детских домов и те, которые воспитывались в неполных семьях. У них нет сформированной модели семьи, отсюда, наверное, все проблемы", - пояснила региональный специалист ресурсного центра "Дом мамы" Найля Онгарбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967155-muzhchina-ostavil-zhenu-s-detmi-bez-sredstv-k-suschestvovaniyu-v-vko/