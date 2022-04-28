Жаркую погоду без осадков пообещали синоптики жителям мегаполисов Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Елизавета Алексеева

В четверг, 28 апреля, в трех крупнейших городах Казахстана - Алматы, Нур-Султане и Шымкенте - ожидается теплая погода без осадков, а в семи регионах объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в Алматы будет облачно, столбики термометров покажут от 20 до 22 градусов выше нуля. Ожидается небольшое усиление ветра до 8-13 м/с.

В Нур-Султане сегодня также будет облачно, температура воздуха составит 23-25 градусов тепла, скорость ветра - от 3 до 8 метров в секунду.

Жителей Шымкента ждет более жаркая погода - здесь столбики термометров поднимутся до 29 градусов выше нуля. Ожидается также небольшое усиление ветра до 8-13 м/с.

Между тем в семи регионах объявлено штормовое предупреждение:

в Жамбылской , Алматинской , Костанайской и Северо-Казахстанской областях ожидается шквальный ветер с порывами до 25-28 м/с;

, , и областях ожидается шквальный ветер с порывами до 25-28 м/с; в Кызылординской и Туркестанской областях ожидается пыльная буры, порывы ветра буду достигать 20-23 м/с;

и областях ожидается пыльная буры, порывы ветра буду достигать 20-23 м/с; на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза и ветер порывами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967124-zharkuyu-pogodu-bez-osadkov-poobeschali-sinoptiki-zhitelyam-megapolisov-kazahstana/