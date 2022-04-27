Почти сотни достигло число мертвых тюленей, найденных на берегу Каспия

Мертвый тюлень на берегу Каспия. Фото: официальный сайт Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК

В Мангистауской области, на месте, где недавно обнаружили десятки туш тюленей, организовали проверку. Специалисты озвучили предварительные данные их осмотра, сообщает на своем официальном сайте Комитет рыбного хозяйства при Минэкологии РК.

На страшную находку, напомним, наткнулся один из местных жителей на берегу Каспийского моря. Число мертвых млекопитающих достигало нескольких десятков.

Сообщалось, что на место направили специалистов для проверки. Были взяты пробы воды и грунта, однако сами туши исследовать не удалось, так как они сильно разложились.

"27 апреля 2022 года в ходе продолжения работ по обследованию побережья мангистауской части Каспийского моря обнаружено 94 туши мертвых тюленей. Обследования проводились с участием представителей рыбной инспекции по Мангистауской области Комитета рыбного хозяйства МЭГПР, Департамента экологии по Мангистауской области, ветеринарной службы и местных исполнительных органов.

Департаментом экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды и грунта для лабораторных исследований. Необходимо отметить, что вследствие сильного разложения тушек тюленей отбор проб тканей для лабораторных исследований, с целью выяснения причин гибели, не представился возможным.

В настоящее время организовываются утилизационные мероприятия мертвых тушек тюленей. Мониторинг побережья продолжается, информация будет обновлена после подготовки результатов отобранных проб анализа воды и грунта", – доложили в Комитете рыбного хозяйства.

В комитете также напомнили, что на казахстанском побережье Каспийского моря за последние 5 лет наибольшее количество погибших тюленей было зафиксировано в 2017 году в районе города Форт-Шевченко в Мангистауской области. Тогда было обнаружено 247 тушек, однако причину гибелей не удалось установить.

В ведомстве также отметили, что во многих случаях взять образцы проб не удается в связи с сильным разложением туш погибших особей.

"При этом следует отметить различную степень разложения, что свидетельствует о их гибели в разные периоды времени по многим причинам, включая естественную смертность.

Таким образом, нельзя утверждать о массовой гибели одномоментно, так как в основном тушки тюленей обнаруживаются весной на западном побережье полуострова Тубкараган, куда их выносит со всего Северного Каспия дующими ветрами с запада", – пояснили в комитете.

Обследования показывают, что смертность определенной части тюленей может быть отнесена к естественной, обусловленной неблагоприятными зимними условиями, различными болезнями, а также антропогенными факторами, включая гибель в браконьерских сетях.

"Для усиления его охраны постановлением правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2020 года каспийский тюлень включен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных", – добавили в комитете.

Всего несколько дней назад в песках Мангистау были найдены пять туш мертвых фламинго. Специалисты не смогли провести экспертизу, чтобы установить точную причину смерти птиц. Но при наружном осмотре следов пуль на фламинго не нашли.

Позже о гибели фламинго высказался глава Минэкологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967109-pochti-sotni-dostiglo-chislo-mertvyh-tyuleney-na-beregu-kaspiya/