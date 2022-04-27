Какие продукты казахстанцы покупали меньше в 2021 году

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За 2021 год в Казахстане было зафиксировано снижение потребления продуктов питания практически во всех категориях, кроме сахара и кондитерских изделий, сообщается на официальном сайте Бюро нацстатистики.

Отмечается, что все данные приводятся в сравнении с 2020 годом.

По данным Бюро нацстатистики, потребление молока и молочных продуктов в Казахстане снизилось на 6,3%. Хлебопродуктов и круп казахстанцы потребляли на 4,7% меньше, а мясо и мясопродукты – на 1,7%.

График потребления продуктов питания за 2021 год: Бюро национальной статистики РК

В среднем за один месяц 2021 года потребление отдельных видов продуктов на душу населения составило:

картофеля – 3,9 килограмм;

хлеба пшеничного из муки 1 сорта – 2,8 килограмм;

говядины – 2 килограмма;

яблок - 1,6 килограмм;

риса, сахара-песка - 1,3 килограмм;

молока сырого, кефира - 1,3 литров;

яиц – 16,2 штук;

макарон – 0,9 килограмм;

рыбы свежей или охлажденной - 0,8 килограмм;

чая черного - 0,1 килограмм.

Специалисты сообщили, что если сравнивать сельских и городских жителей, то наибольшая разница отмечается в потреблении яиц, хлебопродуктов и круп, а также фруктов.

"Данные по потреблению продуктов питания получены по результатам выборочного обследования 12 000 домашних хозяйств по уровню жизни", – подчеркнули в ведомстве.

Что касается потребления продуктов питания по регионам Казахстана, то по данным, приведенным Бюро нацстатистики, больше всего хлеба и овощей потребляли жители Туркестанской области, фруктов – в Мангистауской области, сахара и кондитерских изделий – в Карагандинской области, а больше всего мяса ели жители Алматы.

С полной статистикой питания в Казахстане за 2021 год в разрезе регионов можно ознакомиться на официальном сайте БНС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967093-kakie-produkty-kazahstantsy-pokupali-menshe-v-2021-godu/