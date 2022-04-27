34-летний мужчина бегал кругами по проезжей части в центре Петропавловска (видео)

Фото: polisia.kz

34-летний мужчина бегал кругами по оживленному перекрестку в Петропавловске. На него обратили внимание очевидцы и вызвали полицию. С ним побеседовали стражи порядка, пытаясь выяснить причину странного поведения, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Мужчина в центре Петропавловска бегал кругами по проезжей части, препятствуя движению автотранспорта. Заметив странное поведение горожанина, очевидцы позвонили в полицию.

Инцидент произошел около 22.46 часов на пересечении улиц Жамбыла - Абая и попал на видео.

Инспекторами Центра оперативного управления на место был направлен экипаж патрульной полиции.

Стражи порядка остановили правонарушителя. Им оказался 34-летний житель города. Объяснить причину своего поступка он не смог.

В результате был составлен протокол по ч.1 ст.615 КоАП РК "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967089-34-letniy-muzhchina-begal-krugami-po-proezzhey-chasti-v-tsentre-petropavlovska-video/