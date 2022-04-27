Астанчанка отсудила 2 млн тенге у родителей мальчика, оскорбившего ее дочь

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В Нур-Султане женщина подала в суд на родителей ребенка, который в одном из мессенджеров оскорблял своих одноклассников, в том числе и ее дочь. Суд удовлетворил иск истицы, сообщается на официальном сайте городского суда.

В сентябре 2021 года подросток отправлял оскорбительные сообщения в адрес своих одноклассников в общем чате.

Мать одной из девочек обратилась в суд, требуя от родителей школьника возмещения морального вреда в сумме 5 млн тенге.

Женщина сообщила, что после оскорблений одноклассника ее несовершеннолетняя дочь на протяжении месяца находилась в стрессовом состоянии. После этого, по информации заявительницы, девочке потребовалась помощь психолога.

"Постановлением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Нур-Султана отец подростка привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына", – отмечается на сайте столичного городского суда.

Решением Алматинского районного суда города Нур-Султана иск был удовлетворен, с родителей мальчика в пользу истцы взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн тенге.

Такой вердикт был вынесен с учетом семейного и имущественного положения ответчиков. Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967072-astanchanka-otsudila-2-mln-tenge-u-roditeley-malchika-oskorbivshego-ee-doch/