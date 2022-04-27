Алматинцы потребовали остановить строительство нового ЖК из-за перекрытой дороги

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жители ЖК "Куат", расположенного по улице Хусаинова в Алматы, требуют остановить стройку другого жилого комплекса, который находится по соседству. По словам алматинцев, из-за строящихся домов они лишились проезда к улице Розыбакиева и пешеходного прохода, передает корреспондент NUR.KZ.

"В 2018 году началось строительство ЖК "R-House". Cначала они демонтировали находящееся на его месте здание, из-за стройки перекрыли выезд на Розыбакиева. Пообещали, что после того, как построят два жилых блока, нам дорогу откроют.

Но обещание свое не выполнили, дорога перекрыта до сих пор. Мы вынуждены пользоваться небольшим отрезком дороги, который проходит от нашего ЖК до улицы Торайгырова. Дорога эта всегда переполнена, по ней ездят жители нескольких ЖК", - рассказывает местная жительница Гульнара Рахимжанова.

Жители ЖК требуют остановить стройку. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жильцы рассказывают: в час пик приходится стоять подолгу, чтобы просто выехать с территории комплекса. То, как в случае необходимости проедет спецтранспорт, тоже вызывает у них озабоченность.

"По имеющемуся паспорту объекта и макету проезд отсутствует, хотя это жизненно важная дорога для заезжающего спецтранспорта, пожарных и так далее. Плотная застройка не соответствует нормам Казахстана о градостроительной и архитектурно-строительной деятельности.

Нарушены все показатели – плотность и площадь застройки, процент озеленения, показатели по эвакуационным схемам на случай ЧС, взрыво- и пожароопасности. Кроме того, тут пробки и автомобильный коллапс. Мы не согласны с проектными решениями строящегося ЖК. Изначально нас не приглашали на общественные слушания, мы в них не участвовали", - говорит Гульнара.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жители жилого комплекса настаивают на том, чтобы власти города разобрались в ситуации, а строительство третьего и четвертого блоков - остановили.

Также жители просят и вовсе снести один из строящихся домов, аргументируя это тем, что высотка перекрывает движение воздуха, а в случае серьезного землетрясения просто негде будет спасаться.

"В соответствии с поручениями президента Токаева от 29 октября на заседании по развитию Алматы, действует запрет на точечную застройку, однако выявлены случаи нарушения действующего законодательства и поручения главы государства. Так, акимом Ерболатом Досаевым были выявлены 19 участков, на которых приостановлены работы до выяснения всех обстоятельств.

Мы просим проверить стройку на соответствие законным требованиям, а также открыть пешеходный переход до улицы Розыбакиева и оставить проезд по улице Хусаинова", - говорят жители.

Гульнара Рахимжанова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жильцы рассказывают, что уже обращались в акимат города, собирали подписи, но ответа так и не дождались.

На претензии алматинцев ответил представитель компании-застройщика. Он сообщил, что для пешеходов будет предусмотрен проход через территорию нового ЖК, а улицу Хусаинова занимать не планируется.

"У нас предусмотрено в проекте благоустройство территории без заборов, люди смогут проходить через наш ЖК. При этом, это не государственная земля, это с помощью нашей земли будет сделано. На прошлой неделе мы собирались поставить пешеходный тоннель для безопасности прохода, но нам помешали жители, сказав, что мы его строим незаконно, мы вынуждены были разобрать тоннель. Сейчас прохода нет.

Детские площадки и озеленение на территории предусмотрены. Также у нас будет организован пожарный проезд с улицы Розыбакиева и заезды в паркинги. Никакую улицу мы не перекрываем. Хусаинова останется", - рассказал Расул Закиров, главный инженер ТОО "Тамерлан".

Строящийся ЖК. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также он отметил, что высота домов составит 17 этажей, а проект разработан согласно действующему законодательству и прошел экспертизу в 2020 году.

О ситуации высказался и представитель Управления градостроительного контроля акимата города.

"По данному обращению жильцов хочу пояснить, что имеется уведомление о начале монтажно-строительных работ для возведения многоквартирного жилого комплекса, находящегося на улице Хусаинова, 52.

Застройщиком получены все разрешительные документы - архитектурно-планировочное задание, согласован эскизный проект, а рабочий проект прошел госэкспертизу. Застройщиком ведутся строительные работы согласно уведомлению", - рассказал Мадияр Туганбеков, главный специалист Управления градостроительного контроля.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967012-almatintsy-potrebovali-ostanovit-stroitelstvo-novogo-zhk-iz-za-perekrytoy-dorogi/