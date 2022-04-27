Массовое отравление студентов в Рудном: стафилококк выявили у сотрудников столовой
У троих сотрудников столовой колледжа в Рудном, где произошло массовое отравление студентов, выявлен патогенный стафилококк. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, передает корреспондент NUR.KZ.
В Костанайской области с 20 по 21 апреля была зарегистрирована групповая заболеваемость пищевой токсикоинфекцией среди студентов Рудненского горно-технологического колледжа.
За медицинской помощью обратились 35 учащихся, из них госпитализировано с диагнозом "Острый гастроэнтерит" 14 человек. На сегодняшний день все студенты выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии и находятся под медицинским наблюдением.
В рамках возбужденного уголовного дела была проведена внеплановая проверка столовой колледжа, арендуемой предпринимателем.
"По результатам лабораторных исследований выявлено носительство патогенного стафилококка у троих сотрудников столовой, все пробы готовой продукции не соответствовали по микробиологическим показателям.
У госпитализированных студентов в анализах был выделен патогенный стафилококк. Возможным источником инфекции мог стать персонал пищеблока", - сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.
В ведомстве добавили, что в ходе проверки были выявлены нарушения санитарных правил: использование пищевых продуктов без документов, подтверждающих их качество и безопасность, нарушение условий хранения и технологии приготовления блюд.
Специалисты повели в очаге профилактические и противоэпидемические мероприятия. По итогам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, ранее сообщалось, что несколько десятков студентов отравились в столовой колледжа в Рудном. Позже в Минздраве озвучили подробности произошедшего.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966983-massovoe-otravlenie-studentov-v-rudnom-stafilokokk-vyyavili-u-sotrudnikov-stolovoy/