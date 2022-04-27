Таксопарки в Казахстане обяжут иметь больше машин, адаптированных для лиц с инвалидностью

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Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью. Согласно одной из норм, таксопарки должны обеспечивать не на каждые 30, как ранее, а на каждые 10 такси один автомобиль, адаптированный для лиц с инвалидностью, передает корреспондент NUR.KZ.

С основным докладом по этому проекту выступил депутат Елнур Бейсенбаев.

"Законопроектом вносятся поправки, согласно которым таксопарки должны обеспечивать на каждые 10 такси одно такси, адаптированное для лиц с инвалидностью.

В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством, таксопарки должны обеспечить на каждые 30 такси одно такси, адаптированное для лиц с инвалидностью.

То есть, данная норма направлена на создание благоприятных условий для лиц с инвалидностью", – сообщил он.

Кроме того, внесены изменения по приобретению автобусов, приспособленных для перевозки людей с инвалидностью для регулярных маршрутов.

В заключении профильного комитета мажилиса сказано, что законопроектом предусматривается:

определение права на первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в организациях здравоохранения;

возмещение одному из законных представителей, сопровождающему ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, стоимости пребывания в санаторно-курортной организации в размере 70% от гарантированной суммы;

изменение понятий "инвалид" на "лицо с инвалидностью" и "ребенок-инвалид" – на "ребенок с инвалидностью";

включение лиц с инвалидностью третьей группы в категорию лиц, освобожденных от оплаты услуг частных нотариусов при совершении нотариальных действий правового и технического характера.

Ранее в Минтруда уже сообщали о планах заменить термин "инвалид" на "лицо с инвалидностью", поскольку первый является дискриминационным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966981-taksoparki-v-kazahstane-obyazhut-imet-bolshe-mashin-adaptirovannyh-dlya-lits-s-invalidnostyu/